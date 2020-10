Fregata 'Regina Maria' pleaca in cea de a treia misiune NATO de instructie din acest an

Fregata "Regina Maria" pleacă sâmbătă, din portul militar Constanţa, pentru a se integra în gruparea navală permanentă NATO SNMG-2 (Standing NATO Maritim Group). Nava va desfăşura, în perioada 27 octombrie - 7 decembrie, misiuni de supraveghere a traficului naval şi de descurajare a unor potenţiale ameninţări pe flancul sudic al Alianţei Nord-Atlantice, în bazinul estic al Mării Mediterane, informează un comunicat transmis AGERPRES de Forţele Navale Române. În perioada dislocării în Marea Mediterană, fregata "Regina Maria", cu un elicopter IAR 330 Puma Naval şi un detaşament de Forţe pentru Operaţii Speciale la bord, va participa la Operaţia NATO "Sea Guardian", sub conducerea Comandamentului Maritim Aliat al NATO (MARCOM), precum şi la exerciţiul multinaţional de luptă antisubmarin "Mavi Balina 20", organizat de Forţele Navale ale Turciei, în perioada 2 - 9 noiembrie, precizează sursa citată. Operaţia NATO "Sea Guardian" a fost lansată în anul 2016 ca răspuns la evoluţiile mediului de securitate, iar România participă la acest efort conjugat al aliaţilor de asigurare a securităţii maritime în Marea Mediterană, anual, din 2017, cu o fregată. Fregata, cu un echipaj alcătuit din 240 de militari, este comandată de comandorul Victor Durea şi are planificate escale în porturile Aksaz (Turcia), Souda (Grecia), Alexandria (Egipt), Haifa (Israel), pentru refacerea capacităţii de luptă. Pregătirea pentru plecarea navei în misiune s-a desfăşurat în conformitate cu măsurile de prevenire a infectării echipajului cu SARS-CoV-2, iar pe parcursul escalelor în porturile menţionate militarii vor rămâne în izolare, la bord. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frăţilă, editor online: Alexandru Cojocaru)