Frenkie de Jong: 'Daca ești Barcelona și joci pe teren propriu, trebuie sa caștigi'

Frenkie de Jong, jucătorul Barcelonei, a declarat în urma derby-ului cu Real Madrid, scor 0-0, că a fost puțin dezamăgit de jocul făcut împotriva ”galacticilor”, anunță MEDIAFAX.

”Partida a fost puțin dezamăgitoare. Atmosfera și restul au fost geniale, însă am sperat că vom juca mai bine. Dacă ești Barcelona și joci pe teren propriu, trebuie că câștigi întotdeauna. Ne-au presat mult de această dată și, în consecință, am avut situații de unu la unu pe faza de atac. Cred că problema a fost că nu am ajuns așa cum trebuia la atacanți. Atunci când remizezi acasă nu ești niciodată satisfăcut”, a declarat Frenkie de Jong pentru Ziggo Sport.

Primul "El Clasico" al sezonului s-a încheiat 0-0. Barcelona şi Real Madrid s-au întâlnit miercuri seară, 18 decembrie, pe Camp Nou, în al 243-lea derby din istoria cluburilor.