FRF, nemultumita dupa ce a fost schimbata ora de start a semifinalei: „Este o crima! Vom sesiza UEFA”

nationala under21 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nationala Romaniei U21 va juca semifinala de la EURO 2019 cu Germania U21 joi, de la ora 19:00, desi in prima instanta se stia ca nemtii vor juca in penultimul act de la ora 22:00. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019, joi, 27 iunie, de la ora 19:00, ora Romaniei. Partida se va juca la Bologna, pe „Stadio Renato Dall'Ara”. Mihai Stoichita, directorul tehnic al FRF, a anuntat ca va sesiza UEFA cu privire la schimbarea orei de start a meciului din semifinale. SOCANT! Sotia lui Cristi Manea, batuta de un suporter, pe stadionul din Cesena „Este crima daca se intampla acest lucru! Nu cred ca vom juca de la ora 19:00. Nu se poate! M- ...