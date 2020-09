Fridays for Future - Tineri din intreaga lume au protestat impotriva schimbarilor climatice

La apelul mişcării "Fridays for Future", inspirată de adolescenta suedeză Greta Thunberg, tineri din întreaga lume au participat vineri la proteste pentru a cere acţiuni urgente pentru stoparea schimbărilor climatice, în prima lor acţiune globală organizată în timpul pandemiei de coronavirus, relatează Reuters potrivit Agerpres.

Acţiunea de protest a avut loc de Ziua Mondială a Acţiunii Climatice, marcată în fiecare an pe data de 25 septembrie.Amintind de fenomenele meteorologice care fac ravagii în întreaga lume - de la incendiile devastatoare din vestul Statelor Unite la valurile de căldură anormale din Siberia Arctică şi inundaţiile record din China - organizatorii au declarat că protestele sunt menite să le reamintească politicienilor că, în timp ce lumea este concentrată pe pandemia de COVID-19, criza climatică nu a dispărut.

Din Islanda până în Australia, trecând prin Jamaica, peste 3.000 de acţiuni sunt aşteptate vineri în întreaga lume - online sau în stradă - la apelul mişcării "Fridays for Future", notează AFP.



"Fridays for Future" reuneşte tineri din întreaga lume care desfăşoară proteste şi iniţiative pentru a responsabiliza clasa politică în privinţa crizei climatice şi a altor probleme de ordin ecologic. Mişcarea a fost inspirată de Greta Thunberg, adolescenta suedeză care a luat atitudine pe cont propriu în anul 2018 în faţa distrugerii planetei şi a nepăsării politicienilor, prin grevă şcolară în faţa parlamentului suedez.



În Suedia erau planificate circa 250 de evenimente, care nu vor putea reuni însă mai mult de 50 de persoane fiecare, conform restricţiilor sanitare în vigoare legate de pandemia de coronavirus.



La Stockholm, Greta Thunberg şi mai mulţi membri ai mişcării "Fridays for Future" s-au adunat în faţa Parlamentului.



Adolescenta a afirmat într-un mesaj pe Twitter că protestatarii "se vor aduna din nou săptămâna viitoare, luna viitoare şi anul viitor. Cât timp va fi necesar".



În Australia, mii de studenţi au participat la aproximativ 500 de mici demonstraţii şi proteste online, pentru a cere investiţii în domeniul energiei regenerabile şi a-şi exprima opoziţia faţă de finanţarea proiectelor cu gaze naturale.



Demonstraţiile au loc la un an după două greve pentru climă la nivel mondial în care peste şase milioane de persoane au ieşit în stradă şi despre care organizatorii au afirmat că au reprezentat cea mai mare mobilizare pentru climă din istorie.