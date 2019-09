Frigul acapareaza Romania. A fost inregistrata prima temperatura negativa

Meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La Miercurea Ciuc mercurul termometrelor a coborat, vineri, la minus 0,5 grade. Este prima temperatura negativa inregistrata in aceasta toamna. Potrivit meteorologilor de serviciu de la Centrul Meteo Transilvania Sud Sibiu, vineri dimineata la Miercurea Ciuc s-au inregistrat minus 0,5 grade. Este prima temperatura negativa inregistrata in aceasta toamna, dar nu reprezinta un record. Potrivit meteorologilor, cea mai scazuta temperatura la Miercurea Ciuc, inregistrata in 13 septembrie, a fost in anul 2004, cand erau minus 3,6 grade Celsius. VREMEA in weekend. Ce modificari anunta ANM In rest, temperatura in alte localitati ale judetului Harghita au fost vineri pozitive, respectiv 1,9 grade Celsius la Intorsura B ...