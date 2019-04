Friptura de miel, pentru aceste Sarbatori. Cu reteta aceasta sigur vei fi apreciata

friptura miel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Friptura de miel, in functie de cum este preparata, poate fi un real succes si sa surprinda orice invitat pretentios. Ingrediente reteta friptura miel pulpa de miel - 2 kilograme usturoi verde - 1 legatura Lamai - 2 mustar - 4 linguri ulei de masline oregano rozmarin sare piper Traditii in Joia Mare. Ce e interzis sa faci Moduri diferite de coacere Pentru a o prepara, portionezi pulpa si o masezi cu zeama de lamaie. Amesteci mustarul cu ulei de masline, sare, piper si cu acest sos ungi bucatile de carne pe care le pui apoi in tava de aragaz pentru o ora, cel mult. Dupa 50 de minute e bine sa verifici carnea. O alta varianta de a gati carnea este sa pui gratarul de cuptor, iar sub gratar tava cuptorulu ...