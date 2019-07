FRISSÍTVE2/Tenisz: Simona Halep Wimbledon bajnoka

London, július 13./Agerpres/ - Simona Halep megnyerte a wimbledoni teniszbajnokság női egyes versenyét, miután a szombati döntőben, kiváló játékkal 6:2, 6:2-arányban legyőzte az amerikai Serena Williamst. A világranglista 7. helyén álló, 27 éves Simona Halepnek a 2018-as Roland Garros után ez a második Grand Slam-torna győzelme. Simona pályafutása egyik legjobb meccsével, mindössze 55 perc alatt nyert a volt világelsővel szemben. Halep, aki az ötödik Grand Slam-torna döntőjét játszotta (korábban hármat Roland Garrosban és egyet az Australian Openen játszott), a tenisz történetének egyik legjobb játékosát győzte le, Serenának hét bajnoki címe van Wimbledonban (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), és karrierje során összesen 23 Grand Slam-tornát nyert. Williams tavaly döntőt játszott az All England Clubban és az US Openen is. A Grand Slam-tornák közül Simonának még nem sikerült a US Open és az Australian Open döntőjébe jutnia. Halep kifogástalanul kezdte a meccset, és mire Serena észbe kapott 4:0 volt az eredmény. Innentől mindenki megnyerte saját adogatását és Halep sima 6:2-re hozta az első szettet. A második játszma 2:2-ig kiegyensúlyozott volt, onnantól azonban kizárólag az történt a pályán, amit Simona akart, és ez a szett is 6:2-vel ért véget. Halep Wimbledon első román bajnoka, miután Ilie Năstase 1972-ben és 1976-ban is döntőt játszott, de mindkét mérkőzést elveszítette. Halep egy ászt szervált, Williams kettőt, de ő egy kettőshibát is vétett. Halep kitűnően adogatott, első szervái után 82%-ban, a második után 45%-ban nyerte a pontokat, míg ezek a számok Serenánál 59% és 47%. Halep elhárította ellenfele egyetlen bréklabdáját, ő maga pedig négyet értékesített az öt lehetségesből. Williams ugyan jobban állt a nyerő ütések tekintetében, 13-17, de Halep csaknem hibátlanul játszott: a ki nem kényszerített hibák aránya 3-25 volt. A bajnoki címmel Halep egy 2.350.000 fontsterlinges (kb. 2.617.000 eurós) csekket és 2.000 WTA pontot kap, Williamsnak be kell érnie 1.175.000 fonttal és 1.300 ponttal. Ez Simonának mindösszesen a második győzelme Williams fölött az eddigi 11 közvetlen mérkőzésükön, a másikat a szingapúri világbajnokságon szerezte 6:0, 6:2 arányban. Halepnek ez volt karrierje 36. fináléja, eddig 19-et nyert meg. Simona a következő tornákon győzött: 2013-ban Nürnberg, 's-Hertogenbosch, Budapest, New Haven, Moszkva és Szófia; 2014-ben Doha és Bukarest; 2015-ben Sencsen, Dubaj és Indian Wells; 2016-ban Madrid, Bukarest és Montréal: 2017-ben Madrid; 2018-ban pedig Sencsen, Roland Garros és Montréal, 2019 Wimbledon. Halepnek van még egy páros WTA-torna győzelme, ezt Irina Beguval együtt szerezték 2018-ban Sencsenben. A román lány pályafutás során 17 döntőt veszített el: 2010 és 2011-ben Fezben (Marokkó), 2012-ben Brüsszelben és Madridban, 2014-ben Roland Garrosban és a világbajnokságon (WTA Finals), 2015-ben Torontóban és Cincinnatiban, 2017-ben Romában, Roland Garrosban, Cincinnatiban és Pekingben, és 2018-ban az Australian Openen, Rómában és Cincinnatiban, 2019-ben Dohában és Madridban. AGERPRES/(RO - szerkesztő: Mihai ŢENEA; HU - szerkesztő: ERDÉLY András)