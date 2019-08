Fructul de mango, numeroase beneficii pentru sanatatea organismului nostru

Fructul de mango este foarte dulce și aromat, când este copt coaja are o culoare portocalie - roșiatică. Principiile active ale fructului mango: bogat în fibre, antioxidanți, vitaminele A, C, E, B6, K, în Cu, are 17 aminoacizi, Omega 3 și 6, Zinc, pectine, amidon.Conform csid.ro, fructul de mango are foarte multe beneficii pentru sănătatea noastră, după cum urmează:Menţinerea vederii sănătoase – Vitamina A, prezentă sub forma beta carotenului, şi zeaxantina, ajută la păstrarea pielii şi a ochilor sănătoşi.Reglarea nivelului de glucoză – Fibrele conţinute de fructul de mango ajută la menţinerea unui nivel scăzut al glucozei şi la absorbţia acesteia la nivelul fluxului de sânge, chiar și în cazul celor care suferă de obezitate.Sănătatea tractului digestiv – Datorită cantităţii de apă şi a conţinutului bogat în fibre, fructul de mango ajută la prevenirea constipaţiei şi la păstrarea unui tract digestiv sănătos. Deopotrivă, enzimele digestive ce pot descompune proteinele ajută la facilitarea digestiei.Protejarea organismului – Fibrele dietetice prebiotice prezente în mango încurajează dezvoltarea bacteriilor benefice pentru organism. De asemenea, acidul galic şi vitamina C protejează organismul de virusuri şi întăresc sistemul imunitar.Prevenirea oboselii şi a insomniei – O dietă ce presupune consumul de mango ajută la prevenirea oboselii nervoase. Enzimele ce intră în componenţa fructului de mango acţionează asupra sistemului nervos prevenind astfel insomnia şi senzaţia de oboseală.Normalizarea tensiunii arteriale – Potasiul, electrolitul prezent în mango este un element important ce ajută la menţinerea unei tensiuni arteriale normale şi la reducerea bătăilor inimii.Prevenţie împotriva cancerului – Antioxidantul polifenolic existent în mango ajută la prevenirea cancerului la sân şi a celui de colon. Mai mult, studiile au descoperit că flavonoidele prezente în mango, precum alfa carotenul, beta carotenul şi beta criptoxantina previn dezvoltarea celulelor canceroase în corp şi reprezintă elemente importante în lupta împotriva diferitelor tipuri de cancer.Prevenirea astmului – Persoanele ce consumă nutrienţi precum beta carotenul, prezent în fructul de mango, au şanse mai mici de a dezvolta astm.Formarea colagenului – Vitamina C oferită de fructul de mango contribuie la stimularea producerii colagenului.Menţinerea rezervei alcaline a organismului – Fructul de mango poate ajuta la menţinerea rezervei alcaline a organismului datorită acizilor prezenţi în acesta precum acidul tartric, acidul citric şi acidul malic.