Frumoasa si bestia, varianta Marinei Romane. Locotenent Stefana Farcas, navigatorul care a imblanzit Fregata Regele Ferdinand“ (galerie foto)

Când privim spectacolul din Portul Tomis, an de an, de Ziua Marinei, pe 15 august, nici nu ne trece prin cap că la bordul unei fregate de 60.000 de cai putere ar putea sta la cârmă o femeie. Vorbim aici de cunoscuta Fregată F221 „Regele Ferdinand", care o are ca navigator pe locotenent Ştefana Farcaş. Tânăra de 27 de ani a absolvit în 2014 Academia Navală „Mircea cel Bătrân", Facultatea de Inginerie Marină şi Navigaţie, specializarea Navigaţie, Hidrografie şi Echipamente Navale. A fost şefă de promoţie, iar acum este navigatorul fregatei şi are o poveste impresionantă. Tânăra de 27 de ani a absolvit în 2014 Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Facultatea de Inginerie Marină şi Navigaţie, specializarea Navigaţie, Hidrografie şi Echipamente Navale. A fost şefă de promoţie, iar acum este navigatorul fregatei şi are o poveste impresionantă.Cu prilejul exerciţiilor şi antrenamentelor pentru Ziua Marinei 2019, echipa ZIUA de Constanţa a vorbit cu Ştefana Farcaş, care a povestit ce înseamnă pentru ea viaţa de navigator, cum este să îşi urmezi visul din copilărie şi cum a dovedit că nicio meserie nu este prea dificilă pentru o femeie dacă este ceea ce îţi doreşti.„Momentan, ne aflăm la antrenamentele desfăşurate cu prilejul Zilei Marinei Române 2019. Fregata se pregăteşte pentru a intra pe aliniamentul de defilare, urmând să simuleze şi o apontare de elicopter. De fiecare dată când Fregata „Regele Ferdinand” participă la misiuni pe mare, în organica acesteia intră şi un elicopter naval. Apontarea este cum este aterizarea la uscat, dar la bordul navei”, povestea locotenent Ştefana Farcaş, navigatorul Fregatei „Regele Ferdinand”, la debutul antrenamentelor de ieri, 12 august, la bordul F221.Tânăra domnişoară, care îşi va uni destinele cu persoana iubită în luna mai 2020, se află la bordul navei încă din 2015, după ce a absolvit Academia Navală „Mircea cel Bătrân” cu cea mai mare medie din an. A fost şefă de promoţie, iar acum conduce o navă de 60.000 de cai-putere. Este navigatorul fregatei şi se coordonează foarte bine cu colegii ei, drept urmare repetiţia a ieşit, din punctul de vedere al comandorului Fregatei F221 „Regele Ferdinand” Marian Ioan, foarte bine.„Sunt la bordul navei din anul 2015, de când am absolvit Academia Navală „Mircea cel Bătrân“. Am fost foarte norocoasă, absolvind ca şefă de promoţie, am avut ocazia să aleg o funcţie la bordul fregatei. Este un echipaj excepţional şi foarte bine pregătit la bordul navei, de la care am avut foarte multe de învăţat. Iniţial, am fost ofiţer de car timp de un an, după care am urcat pe funcţia de navigator”, a adăugat Ştefana Farcaş.A ales fregata după ce a fost eliberat un post în anul în care a absolvit academia şi, pornind de jos, a ajuns să fie unul din oamenii de bază de pe fregată. De altfel, a ales viaţa militară de când alte tinere au alte preocupări. La 14 ani, Ştefana Farcaş, o adolescentă din localitatea Roman, a decis să urmeze cursurile Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” de la Câmpulung Moldovenesc, iar în clasa a XI-a era decisă să urmeze calea vieţii de marinar.„Cred că oricine ar alege Fregata „Regele Ferdinand”. În general, fregatele de tip F22 sunt nave impresionante, cu un echipaj foarte bine pregătit, echipaj care a fost instruit în Anglia, iar eu am fost foarte norocoasă că în anul în care am absolvit, am avut şansa să fie eliberată o funcţie la bordul fregatei „Regele Ferdinand”. Avem femei ofiţer de car, o doamnă locotenent, o doamnă căpitan care este pe luptă antisubmarin şi, totodată, mai avem şi doamne maistru militar şi soldat gradat profesionist. În primul rând, o carieră militară am ales încă de la 14 ani, când am ales să urmez Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” de la Câmpulung Moldovenesc. Specificul de marinar mi-am ales în clasa a XI-a, când am efectuat o excursie de studii la toate academiile militar, iar la ANMB mi s-a părut că mi se potriveşte cel mai bine viaţa de marinar pentru că mi s-a părut foarte mult dinamism, practica se îmbină foarte mult cu teoria, iar marea este un mediu super de a-ţi desfăşura activitatea”, a adăugat tânăra navigatoare.Provocările nu o sperie, iar furtunile de pe mare au întărit-o. A participat la exerciţii şi misiuni internaţionale şi o aşteaptă o carieră plină de oportunităţi. „Viaţa de marinar este o viaţă plină de provocări. Totul este într-o continuă schimbare, într-o continuă dinamică. Marea nu este atât de frumoasă mereu. Este şi foarte agitată. Am prins şi furtună de multe ori, dar asta nu înseamnă decât să ne călească şi, cum se spune, un adevărat marinar se vede pe vreme de furtună. Am participat la foarte multe exerciţii şi misiuni internaţionale, la bordul fregatelor „Regele Ferdinand” şi „Regina Maria”. Anul aceasta am participat de două ori în cadrul grupării navale permanente NATO SNMCMG-2. Viaţa pe mare nouă ne place. Stăm o treime pe mare şi două treimi pe uscat“, a adăugat locotenent Ştefana Farcaş, navigatorul Fregatei „Regele Ferdinand”.