Frumusete pe muchie de cutit. Cum s-au transformat vedetele cu ajutorul operatiilor estetice, unele devenind de nerecunoscut!

Teoretic, femeile apeleaza la serviciile medicului estetician pentru a retusa unele imperfectiuni. Totusi, sunt cazuri in care vedetele ajung sa exagereze cu numarul de interventii, devenind de nerecunoscut chiar si pentru apropiati. Si printre vedetele noastre, si in randul celebritatilor internationale exista chipuri ori trupuri modificate esential, care nu mai seamana aproape deloc cu „originalul”.

Elena Basescu a investit mult la nivelul fetei

Fata cea mica a fostului presedinte Traian Basescu, Elena Basescu, 39 de ani, a suferit o sumedenie de operatii estetice, cele mai multe dintre ele la nivelul fetei: rinoplastie, marirea buzelor si tatuarea sprancenelor. Dupa vizitele la cabinetul medicului estetician, Elena nu mai seamana deloc cu fata timida care pasea, alaturi de tatal ei, la debutul in politica.

Loredana, schimbata total

La 49 de ani, Loredana recunoaste ca nimeni nu este perfect si ca uneori e nevoie de mici imbunatatiri pentru a arata impecabil, mai ales ca industria din care face parte ii impune sa afiseze o imagine fara cusur. Chiar daca multi o critica si spun ca, cel putin in ultimii ani, a exagerat cu operatiile estetice, Loredana sustine ca si-a pastrat oarecum proportiile cu care a inzestrat-o „mama natura”.

Valentina Pelinel nu recunoaste toate interventiile

Sotia lui Cristi Borcea, Valentina Pelinel, 38 de ani, sustine ca nu calca des pragul medicilor esteticieni, insa fotografiile spun altceva. Conform chirurgilor care au analizat poze mai vechi si mai noi cu Valentina, vedeta are cel putin 5 operatii estetice la activ, afisand o cu totul alta infatisare decat cea din perioada cand defila pe podiumurile de moda.

Nici Adelina Pestritu nu le da credit medicilor

De-a lungul timpului, Adelina Pestritu, 32 de ani, si-a schimbat mult fizionomia. Desi nu a recunoscut niciodata ca a intervenit estetic la nivelul fetei – chiar si dupa rinoplastie, intai a negat-o, apoi a declarat ca a fost nevoita sa se opereze, dupa ce a cazut cu rolele si si-a spart nasul -, diferenta e vizibila si nu poate fi pusa doar pe seama schimbarilor aduse de varsta sau de dieta. Cert e ca fiecare ajustare facuta a ajutat-o sa obtina un chip care se incadreaza in tiparele noului trend, iar asta ii aduce, de cand nu mai e la TV, contracte de promovare care-i baga sume consistente in buzunar, in fiecare luna.

Xonia sustine ca are o problema de natura medicala

Xonia, 30 de ani, are fata foarte umflata si toata lumea pune asta pe seama faptului ca in ultima perioada a exagerat cu operatiile estetice. Cantareata a recunoscut recent ca a trecut printr-o serie de interventii pentru a-si modifica aspectul, dar sustine ca nu si-a modificat pometii, cum crede lumea, si ca fata ei ar fi asa pentru ca are o problema medicala.

Brigitte Pastrama detine recordul la numarul de operatii estetice

Cu 20 de operatii estetice la activ, Brigitte Pastrama, 42 de ani, este des criticata pentru simplu fapt ca aceste interventii i-au schimbat total chipul, dar nu au facut-o mai frumoasa decat era. Daca privim in urma, cand Brigitte nu intalnise celebritatea, putem remarca ca avea trasaturi care ar face orice femeie invidioasa.

Mihaela Radulescu, avertizata ca a exagerat

Una dintre vedetele pe care medicii esteticieni le trec la “asa nu” este Mihaela Radulescu. De-a lungul timpului, diva de 50 de ani si-a asumat o parte dintre interventiile chirurgicale, dar pe altele le-a negat cu vehementa. Totusi chipul ei evidentiaza clar ca s-a intervenit atat la nivelul nasului, cat si la al buzelor, apoi la nivelul ridurilor si liniilor de expresie.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.