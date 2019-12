Fruntaș UDMR afirma ca partidul va fi vanat in alegeri de 'instituții care lucreaza la comanda politica'

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, preşedinte al filialei municipale a UDMR, spune că urmează un an greu, cu alegeri locale și parlamentare în care reprezentanţii partidului vor fi ţinte ale unor instituţii care lucrează la comandă politică, potrivit Agerpres.

"A fost un an foarte greu şi 2020 va fi cel puţin la fel de greu, dacă nu şi mai greu. Suntem conştienţi că vin alegerile, o sa fie alegeri locale şi alegeri parlamentare. Ştim cu toţii că vom fi ţintele mai multor atacuri, nu numai din partea contracandidaţilor, unor personaje din sectorul politic, ci şi din partea unor instituţii care lucrează la comandă politică până la ora actuală", a spus edilul, la evenimentul de final de an al UDMR.

Preşedintele filialei municipale a UDMR, Pataki Csaba, şef al Consiliului Judeţean, a precizat că, în 2019, uniunea a obţinut rezultate mult mai bune decât în urmă cu cinci ani.

"Din punct de vedere politic am trecut prin două rânduri de alegeri. Dacă ne raportăm la numărul voturilor obţinute la europarlamentare, respectiv prezidenţiale, în mod special în primul tur, atunci noi, cu partenerii noştri, Forumul Democrat German, Partidul Civic Maghiar, am obţinut rezultate mult mai bune decât acum cinci ani. În 2020 eu sper să avem rezultate mult mai bune decât am avut în 2016 deoarece eu aşa cred că am lucrat împreună pentru interesele tuturor cetăţenilor din judeţul Satu Mare. Normal că nu noi trebuie să simţim acest lucru, ci sutele de mii de alegători", a spus Pataki Csaba.