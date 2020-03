Fstivalul de film documentar One World Romania LOVITA de raspandirea coronavirusului - Ce anunt fac organizatorii

Cea de-a 13-a ediţie a festivalului de film documentar şi drepturile omului One World Romania, programată să aibă loc între 20 şi 29 martie la Bucureşti, a fost amânată, potrivit news.ro.

Într-un anunţ făcut de organizatori se arată: „După ce am analizat atent situaţia cu privire la evoluţia epidemiei Covid-19, inclusiv măsurile recente luate de autorităţi, şi după ce am luat în considerare toate aspectele implicate în luarea acestei decizii, ne pare rău să vă anunţăm că suntem nevoiţi să amânăm cea de-a 13-a ediţie a festivalului One World Romania”.

„Deşi decizia ne afectează major, din punct de vedere logistic şi financiar (situaţie pe care o împărtăşim cu toate celelalte asociaţii independente şi instituţii din sectorul cultural afectate de actuala criză), considerăm că aceasta e corectă şi responsabilă, în contextul actual”.

Organizatorii au precizat că vor relua curând organizarea acestei ediţii şi că vor comunica, în scurt timp, o nouă perioadă în care va avea loc festivalul.

