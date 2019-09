Fuego, la un pas de moarte. Ce a patit cantaretul

fuego google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fuego este, in general, discret atunci cand vine vorba despre viata sa personala, insa recent a vorbit despre cum a fost la un pas de moarte si despre fricile sale cele mai mari. Intr-un interviu Paul Surugiu a facut confesiuni uluitoare, care cu siguranta ca i-au uimit pe fanii sai. Fuego a dezvaluit ca a trecut pe langa moarte de mai multe ori pana acum, cel mai recent chiar in urma cu nici doua luni. Din modul in care descrie episodul se poate deduce cu usurinta ca este inca in stare de soc. „Era sa mor acum o luna si ceva” „Am avut nenumarate cumpene. Unele fara sa le inteleg prea tare. Era sa mor de multe ori, din multe cauze, dar cel mai des mi s-a intamplat pe sosea, asta in diverse mo ...