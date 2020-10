Fugarul Cristian Rizea, aflat la Chisinau, da cu flit autoritatilor romane: "Moldova nu-si extradeaza cetatenii, nu exista tratat cu Romania"

Fostul deputat PSD Cristian Rizea, dat in urmarire internationala in urma unei condamnari la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare, a intrat in direct, marti, la Realitatea Plus pentru a spune ca acum este cetatean moldovean. El a fost condamnat definitiv, intr-un dosar de coruptie, in martie 2020, iar de atunci este de neprins.