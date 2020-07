Fum alb la Senat: Legea carantinarii și izolarii a fost finalizata! Votul are loc joi

Plenul Senatului va dezbate joi proiectul de lege privind carantinarea şi izolarea, a declarat preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, miercuri, într-o conferinţă de presă.

Cazanciuc a menţionat că se face o trecere în revistă a articolelor proiectului de lege, aşa cum au fost discutate în cadrul Comisiei juridice miercuri, o primă lectură de principiu."Urmează (...) o citire tehnică de către stafful comisiei şi probabil în această seară, când va fi gata, o să dăm un vot pe raportul Comisiei juridice, în aşa fel încât mâine să poată fi înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului, care va avea loc la ora 10, 12, o să stabilim de comun acord cu ceilalţi colegi, dar mâine în mod cert o să avem vot în plenul Senatului", a afirmat el.

El a precizat că s-a introdus o procedură obligatorie referitoare la medici. "Sunt mai multe lucruri care au fost (...) îmbunătăţite faţă de varianta venită de la Guvern sau de la Cameră. (...) Am introdus o procedură obligatorie, mai întâi de voluntari, într-un al doilea pas de apelare la o structură militară, dacă va fi cazul şi în ultimă instanţă, dacă nici cele două (...) soluţii nu pot să aducă pe cineva într-un spital care are o criză la un moment dat, să se poată apela la o detaşare, cu o compensare destul de importantă, de până la o jumătate din salariu plus o diurnă (...) pentru cei care merg în asemenea misiuni", a spus Cazanciuc.



Ministerul Sănătăţii va fi obligat să creeze un corp al voluntarilor pentru situaţii de urgenţă la care statul să poată apela când e nevoie. "Practic, un număr de cadre medicale se înscriu pe această listă, beneficiază de o anumită formă de compensare, dar atunci când ţara are nevoie de ei sunt cu arma la picior", a precizat Cazanciuc.



Potrivit acestuia, în prima etapă pacientul confirmat cu un agent patogen va beneficia de o examinare medicală care poate să dureze până la 48 de ore, făcută cu acordul său.



"Dacă pacientul nu este de acord, medicul care-l examinează propune DSP o eventuală măsură de izolare pentru 48 de ore pentru a termina un screening general. La finalul celor 48 de ore se reia această procedură de acord solicitat pacientului. Dacă nici în această situaţie nu se obţine acordul, DSP-ul emite o altă decizie. Şi prima decizie, pentru 48 de ore şi următoarea decizie, care durează cât durează perioada de incubare a agentului patogen respectiv, pot fi contestate (...) la judecătoria din raza căreia se află unitatea spitalicească", a explicat Cazanciuc.



El a precizat că soluţia primei instanţe este executorie.



"DSP-ul poate propune această măsură de izolare într-o unitate spitalicească sau asociată, poate fi şi un hotel sau alte unităţi de cazare, nu e obligatoriu neapărat în spital. (...) Dacă după 48 de ore nu sunt simptome care să arate o agravare a bolii, pacientului i se recomandă să meargă la domiciliu sau într-un loc unde se poate izola, dacă (...) îşi poate asuma răspunderea că în acea locaţie unde vrea să meargă are câteva condiţii sanitare, adică (...) o încăpere singur, o baie la care să aibă acces permanent, să aibă substanţe dezinfectante, practic, va primi de la DSP o conduită de urmat", a precizat Cazanciuc.

Persoana respectivă va semna o declaraţie pe propria răspundere, a adăugat el.



Cazanciuc a subliniat că persoanele care au fost informate să aibă o anumită conduită şi nu o respectă riscă sancţiuni contravenţionale sau penale. Organe ale statului, precum Poliţia Locală, Poliţia Naţională, alte autorităţi, pot să verifice, informate fiind de DSP că o anumită persoană trebuie să aibă o anume conduită.



Întrebat de jurnalişti dacă o persoană care nu respectă izolarea va fi carantinată, Cazanciuc a răspuns: "Poate fi şi o asemenea etapă ulterioară, dacă nu respectă regula".



În ceea ce priveşte minorii confirmaţi cu noul coronavirus, el a menţionat că s-a găsit o formulă să rămână împreună cu familia. El a precizat că familia este cea care decide în legătură cu copilul, indiferent de situaţie.



"Familia e asistată de medici pentru a avea cea mai bună conduită de urmat pentru minor şi pentru familie, deci familia decide în primul rând, nu statul", a afirmat Cazanciuc.