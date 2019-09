Fumatul INTERZIS In proria casa! Vezi in ce tara

fumat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fumatul este in grija autoritatilor din toata lumea de multa vreme. Daca interzicerea fumatului in spatiul public nu este straina noua, sunt tari care au interzis fumatul chiar si-n propria casa. Cei care se abat de la lege risca pedepse dure, ce pot ajunge chiar si cu condamnari la inchisoare. Thailanda a interzis de curand fumatul in propria casa. Autoritatile pedepsec dur persoanele care pot fi reclamate chiar si de vecini printr-un numar unic de apelare. Inchisoarea cu executare este cea mai dura pedeapsa pentru cei care fumeaza in propria casa. Amenzi aplicate pentru fumat in parcurile de joaca Masura dura a fost luata dupa un studiu in urma caruia s-a aflat ca fumatul pasiv provoaca peste 70.000 de morti ...