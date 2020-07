Fundația Dan Voiculescu organizeaza cursuri gratuite online de limba engleza cu un reputat profesor

Profesorul coordonator al Clubului de Excelență, Dana Vasilescu, profesor de limba engleză și coordonator de Centru de examene Cambridge de 12 ani, posesor al Certificatului de membru Silver al Programului de Parteneriat „Advantage” din cadrul Consiliului Britanic, susține în această vară o serie de cursuri online gratuite pentru copii și adolescenți. Acestea se vor desfășura […] The post Fundația Dan Voiculescu organizează cursuri gratuite online de limba engleză cu un reputat profesor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.