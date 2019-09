Fundașul disputat de Romania și Ungaria este mulțumit de alegerea facuta: Mi s-a indeplinit inca un vis, multumesc Romania!

Fundaşul Adrian Rus, care a debutat la echipa naţională în meciul cu Malta, a declarat că nu-i pare rău că a ales să joace pentru naţionala Româniai. Fundaşul echipei Mol Vidi a afirmat că federaţia de la Budapesta i-a propus să joace pentru Ungaria, dar nu-i pare rău că a ales România, potrivit news.ro

"Au fost puţine emoţii, dar este normal, dacă nu am emoţii, nu trăiesc meciul. A fost un meci bun, îmi pare rău că nu am marcat mai multe goluri pentru că ne-am creat foarte multe ocazii, dar mergem înainte şi cel mai important lucru este victoria de astăzi. Data viitoare sper să marcăm mai multe goluri. Toată familia, toţi prietenii mei s-au bucurat pentru convocare, dar cel mai important este că colegii au fost alături de mine şi m-am integrat foarte bine, m-au ajutat şi ei. Părinţii m-au felicitat, mama a început să plângă când a auzit de convocare, tata a fost alături de mine, la fel prietena mea. Pot spune că mi s-a împlinit încă un vis, a fost şi în vară un vis, europeanul, dar mă bucur foarte mult, am emoţii şi petrec în seara asta. Visez şi la calificare (n.r. - la Euro-2020), dar trebuie să mă întorc la echipa de club, să am meciuri în picioare. Astăzi, recunosc că mi-a fost puţin greu, pentru că nu am avut meciuri în picioare. Dar mulţumesc României, mulţumesc federaţiei! Încă o dată, mulţumesc întregii Românii că a fost alături de mine. Şi staff-ului, şi staff-ului de la under 21, pentru că dacă nu eram acolo, nu eram nici aici. Având cetăţenie maghiară, m-au rugat (n.r. - reprezentanţii federaţiei din Ungaria), dar de când am debutat la tineret cu Portugalia, acum un an de zile, am avut dubii, dar nu-mi pare rău de alegerea făcută", a declarat Rus, la ProX.

Reprezentativa României a învins, duminică, la Ploieşti, cu scorul de 1-0 (0-0), selecţionata Maltei, în etapa a şasea a grupei F de calificare la Campionatul European din 2020. Golul a fost marcat de Puşcaş, în minutul 47.

