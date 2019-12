Fundasul dreapta de la FC Viitorul: In 2020, Radu Boboc isi doreste si sa ajunga la Nationala mare a Romaniei (galerie foto)

„Cu acest gând am început sezonul“

Semifinalist la Campionatul European de tineret din acest an, apărătorula reuşit un sezon foarte bun şi cu FC Viitorul!La 20 de ani, şi-a trecut în cont şi Cupa, şi Supercupa României şi a devenit titularul postului de fundaş dreapta la FC Viitorul. „A marcat unul dintre cele mai frumoase goluri ale acestui sezon (n.r. din foarfecă, în meciul cu Dinamo), iar evoluţiile sale în continuă creştere îl vor ajuta cu siguranţă să-şi îndeplinească şi obiectivele pentru 2020“, se arată pe site-ul oficial al clubului de pe litoral.„A fost un an foarte bun, şi personal, şi cu echipa. Am realizat lucruri frumoase. Am reuşit să câştigăm două trofee şi să terminăm campionatul trecut pe podium. Am devenit titular la FC Viitorul, ceea ce a fost şi obiectivul meu personal. Îmi doream să prind cât mai multe minute şi să mă impun la prima echipă.Cu acest gând am început sezonul şi mă bucur că mi-am îndeplinit acest ţel. Au fost nişte performanţe foarte bune, atât la Campionatul European de tineret, cât şi în Liga 1 şi trebuie să le repetăm în viitor, dacă vrem să progresăm, ca ţară, respectiv ca echipă. Atunci când ai reuşite, te ambiţionezi mai mult şi munceşti din ce în ce mai mult“, a declarat Radu Boboc.Internaţionalul român de tineret originar din Craiova a intrat în Academia de Fotbal Gheorghe Hagi în anul 2013. Debutul său în Liga 1 a fost pe 22 iulie 2018, la meciul FC Viitorul - Dunărea Călăraşi 0-1. Doiarul Viitorului, Radu Boboc (1,80 m / 75 kg) a mărturisit că locul său favorit din Constanţa este portul Tomis, iar destinaţia favorită - Milano. Ca hobby-uri are filmele şi jocurile video. Se dă în vânt după muzica rap, astfel că îi admiră pe Migos, Lil Baby, Gunna şi Gucci Mane. Citatul care îl inspiră este: „Câştigătorii se concentrează pe a câştiga. Pierzătorii se concentrează pe câştigători”. Radu a mărturisit că jucătorul său preferat este fundaşul dreapta Brazilian Dani Alves. „Îşi exprimă bucuria în teren, când joacă. E un model de urmat, iar când îşi alegi un asemenea model trebuie să munceşti la fel de mult. Are foarte multe trofee câştigate“, a spus jucătorul Viitorului.Deşi a pierdut în etapa a 14-a a Ligii 1, 2-3 în deplasare cu Dinamo (după ce a revenit de la 0-3), FC Viitorul a prins o poziţie în echipa ideală a rundei, prin Radu Boboc! În ciuda înfrângerii echipei sale, tânărul de 20 de ani a făcut un meci foarte bun şi a înscris golul doi al oaspeţilor, printr-o execuţie demnă de Cristiano Ronaldo, foarfecă din careu. „Boboc a făcut un meci fantastic şi a marcat un gol frumos“, l-a lăudat pe jucător Gică Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul. Iar pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal, care a alcătuit echipa ideală, despre Boboc se spune: „Tânărul fundaş al dobrogenilor a marcat primul său gol din carieră în Liga 1 cu o execuţie care candidează la cea mai frumoasă reuşită a etapei“. Boboc a fost inclus în echipa etapei şi în runda a 15-a, alături de un al jucătort de la FC Viitorul, portarul Cătălin Căbuz. Radu Boboc prindea atunci pentru a treia oară echipa etapei, marcând în al doilea meci la rând. În cele 14 meciuri în care jucase în actuala ediţie a Ligii 1 până atunci, Boboc avea două goluri şi două pase decisive.În octombrie a.c., Naţionala U21 a României obţinea prima victorie în noua campanie de calificare la Campionatrrul European de tineret din 2021, scor 3-0 cu Ucraina. Unul dintre cei mai buni jucători de pe teren a fost Radu Boboc, care a pasat decisiv în minutul 75 pentru reuşita de 1-0 a lui Moruţan. Boboc a fost titular şi a evoluat tot meciul.„Cu Naţionala am reuşit o performanţă mare la nivel de tineret, la Campionatul European, iar acum toată lumea are aşteptări foarte mari de la noi. Trebuie să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor şi să facem o figură frumoasă şi la prima echipă, dacă vom ajunge acolo. Eu mă gândesc şi la prima reprezentativă. E un obiectiv de-al meu de când eram mic. Toţi jucătorii îşi doresc aceasta. Sper ca în viitor să ajung să îmbrac tricoul Naţionalei mari. Pentru 2020, îmi doresc să fiu sănătos, să strâng cât mai multe minute la FC Viitorul şi să ajung la prima selecţionată a României. Suporterilor FC Viitorul le urez un an nou fericit, plin de bucurii. Vă aşteptăm şi în noul an alături de noi pe stadion! Hai, Viitorul!“, a mai spus Radu Boboc.