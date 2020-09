Fundasul Robert Bajan a revenit la FC Farul Constanta

M-am întors acasă! Am jucat 4 ani la Constanța, este echipa care m-a format ca jucător și ca persoană. Pot să spun că iubesc FC Farul, mai ales că aici am debutat în Liga a 2-a la o vârstă fragedă și sper să ajut echipa, să fim sus în clasament. Am regăsit Farul înnoit, cu jucători foarte buni. M-au primit foarte bine băieții, am vorbit și cu Mister și sperăm să facem o treabă bună împreună, a spus Băjan.