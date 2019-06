Fundasul Steliano Filip a semnat cu FC Viitorul

FC Viitorul a anunţat, vineri, că fundaşul Steliano Filip este noul jucător al echipei constănţene, potrivit news.ro.

Filip a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani, cu drept de prelungire pentru încă un sezon.

“Nu am stat prea mult pe gânduri când am auzit că sunt interese din partea dânşilor să vin aici, în special al domnului Gheorghe Hagi. Mă bucur foarte mult că am ocazia să lucrez cu dânsul. Mi-am dorit de mult timp să lucrez cu dânsul. Mă bucur că am ajuns la această înţelegere. Cunosc marea majoritate a colegilor, a contat şi acest lucru, dar cel mai mult a contat că este domnul Hagi aici. Doresc să mă pregătesc cât mai bine şi că prind primul 11, să am continuitate în joc, să ajut echipa şi, de ce nu, să prind şi echipa naţională din nou. Este o onoare să fiu aici, sper să nu dezamăgesc”, a declarat Filip.

Steliano Filip a mai jucat în carieră pentru Dinamo Bucureşti, Hajduk Split şi Dunărea Călăraşi.