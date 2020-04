Fundatia United Way Romania care se ocupa cu ajutorarea varstnicilor a primit o donatie de 10.000 de euro de la Profi

Profi a donat 10.000 de euro pentru a ajuta vârstnicii din programele United Way România să facă faţă efectelor pandemiei de Covid-19, potrivit unui comunicat al companiei, remis marţi Agerpres.

"În această perioadă critică, în care pandemia de Covid-19 a adus schimbări radicale în vieţile tuturor, Profi Rom Food SRL a donat Fundaţiei United Way România suma de 10.000 de euro, pentru ajutorarea seniorilor izolaţi. Astfel, 300 de vârstnici din Bucureşti primesc pachete cu alimente de bază şi produse igienico-sanitare, care îi ajută să facă faţă efectelor pandemiei", se menţionează în comunicat.

Prin programele sale în sănătate, United Way România sprijină seniorii care au o situaţie materială precară şi/sau care trăiesc singuri, oferindu-le mâncare, suport emoţional, medicamente sau servicii medicale de bază. Profi Rom Food SRL este unul dintre partenerii strategici ai United Way România, colaborarea retailerului cu fundaţia având, deja, o tradiţie de patru ani.



United Way România este o fundaţie românească afiliată la United Way Worldwide, SUA, a cărei activitate se concentrează pe cele trei direcţii care pun bazele unei comunităţi prospere: acces la o educaţie de calitate, servicii bune de sănătate şi un venit suficient pentru a întreţine o familie.



Programele United Way România sprijină anual peste 12.000 de persoane în dificultate, cu susţinerea a peste 3.000 de donatori individuali, 36 de donatori majori, 70 de companii şi peste 1.000 de voluntari.