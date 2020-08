Furia maestrului Horatiu Chereches a atins apogeul: Consider ca este un jaf cultural (la noi)... Simtim toti ca murim!

O vorbă românească din popor spune că așteptarea te omoară... nu este prima dată când balerinii constănțeni, atât de adulați în țară și peste hotare, semnalează faptul că perioada pe care o traversează din luna martie încoace îi afectează fundamental atât fizic, dar și psihic.Nu mai departe, reacția maestruluila recenta postare a actorului Dragoș Călin, aflat la Paris, prilej cu care a participat la un spectacol la Teatrul „Le Splendid”, o instituție, după cum se poate vedea și din foto, cu o capacitate asemănătoare cu a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța.„NU MAI POT SĂ AȘTEPT! CÂND SE VA ÎNTÂMPLA ȘI LA NOI !!!!!!! Ca o paranteză, consider că este un JAF CULTURAL (la noi). Publicul așteaptă să aprecieze performanța artiștilor din toate domeniile... fără frică. Noi artiștii, fără public, trăim momente de căderi psihice, nu ne regăsim în activitatea din viața actuală de COVID. ÎN FRANȚA SE POT REALIZA SPECTACOLE ÎN SALA DE TEATRU... LA NOI DOAR OUT!TNOB Constanța prezintă spectacole pe balconul teatrului. Dar noi, baletul, cum să facem spectacole coregrafice, chiar și decupaje, la 5 metri înălțime când nu ai control vizual. Mie, nouă, balerinilor acestei Companii de Balet considerată ca fiind cea mai bună din România, care efectuează anual turnee în străinătate, ducând numele orașului și al țării peste hotare, ne este îngrozitor, îngrozitor, îngrozitor de dor de public.Simțim TOȚI că murim. Și nu e vina celor ce conduc această instituție de cultură sau a Covid 19... Este vina celor ce au pârghii financiare de susținere a celor ce fac ARTĂ!Nu dezbinarea ne face mai puternici pe noi artiștii adevărați (că sunt și unii care bagă doar cardul pentru a-și lua salariul). Prin această postare fac referință la autorități. Cei care au pârghii legale pentru a redeschide ARTA (teatru, concert, operă, operetă, balet, pictură.....etc.). Consider că la acest moment, conlucrarea financiară între Ministerul Culturii, primării și consilii județene trebuie să fie solidară. Spre exemplu: reprezentanții primăriei unui oraș din România pun la dispoziția unui teatru o scenă aflată out, pentru care ar evalua chiria la 1.000 de ron, biletele vândute participanților la spectacol, în funcție de numărul alocat din cauza PANDEMIEI însumează suma de 800 de ron. Întrebarea este ce fac autoritățile să readucă spectacolul în față publicului? Cu alte cuvinte, plătesc mai mult decât încasez în contextul actual în care instituțiile orașului ar trebui să susțină cultura... Că de aia au fost aleși, nu pentru un pui și un litru de ulei”.Nu este prima dată când maestrul Horațiu Cherecheș face publică nemulțumirea sa vizavi de modul cum este tratat actul artistic la Constanța... Cu nepăsare...Pe 29 aprilie, cu prilejul Zilei Mondiale a Dansului , mărturisea că îi este tare dor de balerini, de public.