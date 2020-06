Furios și ingrozit, fostul secretar al Apararii din mandatul lui Trump iese in lumina reflectoarelor - acuzații DURE la adresa liderului SUA

Autoritățile analizează posibilitatea ca serviciul de decontare directă pentru asigurările RCA să devină obligatoriu. În plus, companiile de asigurări care nu plătesc la timp daunele ar putea avea suspendată licența în mod automat.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, vineri, eliberarea din arest preventiv a fostului episcop de Husi Cornel Onila, cercetat pentru agresiune sexuala si viol, ambele in forma continuata.

Avocatul Poporului a anuntat, vineri, ca a solicitat Ministerului Sanatatii reglementarea "in regim de urgenta" a situatiei internarilor si interventiilor chirurgicale in spitalele suport COVID-19.

Presedintele Donald Trump a ordonat armatei americane retragerea a aproximativ 9.500 de soldati din Germania, a declarat vineri un inalt oficial american sub protectia anonimatului, o decizie ce poate sa ingrijoreze Europa in legatura cu angajamentul SUA in regiune.