Furnizorii de servicii medicale private cer decontarea testelor COVID-19 realizate de la inceputul pandemiei. In caz contrar, testarea ar putea fi sistata

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) solicita acoperirea costurilor pentru testele realizate in Bucuresti privind infectia cu noul coronavirus solicitate de autoritati de la inceputul pandemiei de COVID-19 si atrage atentia ca, in caz contrar, exista riscul ca testarea in mediul privat sa fie sistata incepand de saptamana viitoare.