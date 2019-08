Furtuna a facut prapad in Bucuresti - FOTO

Furtuna Bucuresti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Furtuna puternica care s-a abatut asupra Bucurestiului a facut pagube importante. Pe Kiseleff, in apropiere de Muzeul Satului s-au rupt copaci, iar pe mai multe bulevarde s-au format adevarate rauri. Meteorologii au anuntat cod portocaliu de furtuni in Bucuresti. Avertizarea e valabila de duminica seara, de la ora 18.30, pana la ora 19.30. Breaking news! Incendiul la sediul Ministerului de Interne! Pompierii intervin in forta Care este cea mai vizitata capitala din lume! Pe ce loc se afla Bucurestiul Mai multi patroni din Centrul Vechi au fost arestati dupa ce s-a descoperit ca furau sume importante de la clienti Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Inst ...