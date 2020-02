Furtuna cumplita ce a ucis oameni in Europa se apropie vertiginos de Romania! Cand va lovi uraganul Ciara

Furtuna Ciara face ravagii in Europa. In Marea Britanie, rafalele de vant au atins viteze record, iar mai multe rauri au iesit din matca dupa ce precipitatiile au cazut ore in sir. Dupa ce a ucis opt oameni in Europa, a provocat haos in transporturi si a lasat in bezna zeci de mii de localitati, acum temutul uragan se apropie periculos de mult de Romania!

Ieri a fost dezastru in Romania! Vantul a suflat puternic si in unele locuri s-au inregistrat fenomene neobisnuite pentru iarna. Ninsorile au fost insotite de tunete si fulgere ori a plouat cu grindina. In zonele inalte de munte se vor inregistra peste o suta de kilometri pe ora la rafala, cel putin pana in miercuri seara, cand expira codul galben.

Reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie sustin ca acest episod de vreme rea a fost provocat de fronturi atmosferice care au legatura cu furtuna Ciara, care a ravasit Europa si a provocat haos in transporturi.

„Are legatura, dar in mica parte pentru ca repet pe noi nu ne-a traversat un front atmosferic principal al acelei vaste arii depresionare de origine nord-atlantica, ci o periferie frontala. Asta este si motivul pentru care la noi intensificarile vantului nu au fost la intensitatea celor ce s-au inregistrat in tarile din Europa Centrala”, a spus Oana Catrina, meteorolog ANM.

Dezastrul din Europa

Furtuna Ciara a pornit de undeva din Atlantic si a maturat nord-vestul Europei pana in Peninsula Scandinava avand viteze de pana la 170 km/ora. Ciara a lovit prima data sambata dupa-amiaza, in Irlanda. S-a indrepat apoi spre Marea Britanie si ulterior si-a facut drum spre nord-vestul Europei. In nordul Germanei, vantul a atins 160 kilometri pe ora si a doborat oamenii pe strada.

In Cehia, mai multe persoane au fost ranite in accidente provocate de rafalele violente. Vantul a batut cu peste 180 de kilometri pe ora si a pus la pamant copaci. Arborii au cazut pe sosele sau peste liniile de inalta tensiune, astfel ca a fost afectat si traficul feroviar. 290 de mii de locuinte au ramas fara curent electric. Pompierii si echipajele de salvare au avut zeci de interventii.

Furtuna a provocat pagube si in Belgia. Stadionul din orasul Gent (Ghent), o constructie noua, nu a rezistat in fatza vantului turbat, iar acum trebuie sa intre in reparatii.

Pe de alta parte, rafalele puternice au adus un beneficiu neasteptat in Germania. Turbinele eoliene au produs o cantitate record de energie electrica – echivalentul a 44 de centrale nucleare.

Sute de zboruri au fost anulate sau au avut intarzieri. Printre ele, doua curse Tarom din si spre Londra. Doua curse cu destinatia Otopeni au avut intarzieri de cate aproximativ o ora, iar alte doua care urmau sa plece din Bucuresti, au fost intarziate.

In Danemarca, un sofer a scapat ca prin minune nevatamat dupa ce rafalele de vant au rasturnat rulota in timp ce se conducea pe un pod.

In Olanda, in schimb, cei mai curajosi dintre localnici s-au aventurat in curse de biciclete in care se merge impotriva vantului.

Ce anunta meteorolgii

Meteorologii avertizeaza ca precipitatiile si vantul puternic vor continua sa afecteze Europa de Nord si Marea Britanie in urmatoarele zile si atentioneaza ca in multe zone ploile vor fi inlocuite de ninsori abundente.

In Romania, turbinele eoliene au generat pe 8 februarie peste 20% din energia electrica produsa in Romania. In perioada codurilor de vant extrem turbinele au fost oprite insa de operatori pentru ca exista pericolul ca acestea sa fie avariate.

