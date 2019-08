Furtuna din Capitala a facut pagube semnificative pe aeroportul Otopeni. Avioane lovite de bucati din acoperis - FOTO

Furtuna 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Furtuna puternica din Capitala a smuls bucati din acoperisul terminalului de la Otopeni, iar acestea au cazut in apropierea a doua Airbusuri A320 Austrian Airlines si Air France. Bucatile desprinse din acoperis au avariat doua avioane un Airbus A321 Wizz Air si un A320 Air France au fost avariate, primul de o scara mobila iar celalalt de bucati desprinse de pe acoperis. Furtuna a facut prapad in Bucuresti - FOTO Momentan incarcarea si imbarcarea pasagerilor care urmau sa zboare cu avionul Air France la Paris sunt suspendate. Breaking news! Incendiul la sediul Ministerului de Interne! Pompierii intervin in forta Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...