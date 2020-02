Furtuna violenta care a facut ravagii in Europa de Vest ajunge in Romania

Screenshot 2020 02 10 at 20 19 22 1024x569

Vremea se va raci in urmatoarele zile, intrucat furtuna violenta care a lovit tarile din Europa de Vest va ajunge in Romania, aducand, de asemenea, vanturi puternice.

Conform meteorologului Florinela Georgescu, in urmatoarele zile furtuna se va intensifica si va fi resimtita si in Romania, unde se vor semnala intensificari ale vantului.

”Influenta meteo se va schimba iar in aceasta saptamana, cand o furtuna ajunge in tara noastra. Vom fi sub influenta unei furtuni care s-a dezvoltat deasupra Oceanului Atlantic, care a adus vanturi foarte puternice in tarile Europei de Vest. Sunt deja coduri portocalii si rosii pentru intensificari ale vantului in multe tari europene. Noi vom fi la extrema sud-estica a acestei furtuni, dar vom avea si noi in urmatoarele zile din nou intensificari ale vantului. „Furtuna in prezent se intensifica, este in plina evolutie spre Europa, noi suntem la marginea ei, dar ii vom sesiza si noi efectele, nu scapam, dar nici nu trebuie sa ne panicam, pentru ca nu Romania va fi una din tarile cele mai afectate”, a spus Florinela Georgescu, potrivit DC News.

De asemenea, meteorologul a dezvaluit ca influenta meteo asupra Romaniei s-a schimbat, intrucat vremea rece nu mai vine din Est: ”Traversam acum o perioada in care vremea isi schimba radical aspectul o data la doua-trei zile, dar daca ne uitam putin in urma am avut o foarte lunga perioada in care, cel putin din punct de vedere al precipitatiilor, nu s-a intamplat mai nimic. Nu este bine sa avem nici astfel de blocaje atmosferice, asa cum le numim noi, pentru ca seceta este instalata in mare parte a tarii. Sigur ca suportam destul de dificil si aceste treceri foarte bruste, pentru ca ne influenteaza variatiile de temperatura, aparitia precipitatiilor, dupa o lunga perioada de lipsa de precipitatii. Aceste variatii se datoreaza unor factori la scara europeana, pana la urma. Nu este chiar iesit din comun acest lucru pe parcursul iernii. Ceea ce as spune ca este mai iesit din comun pentru iarna pe care o traversam este faptul ca mai tot timpul am avut influente dinspre Europa de Vest, dinspre Oceanul Atlantic, dinspre Marea Mediterana, foarte, foarte putin dinspre Campia Rusa sau partea de nord a Europei, de acolo de unde ne vin noua iarna masele de aer mai reci. As spune ca mai degraba acest lucru este mai iesit din comun”, a explicat Florinela Georgescu, director executiv ANM, potrivit sursei citate.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.