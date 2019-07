Furtunile au facut ravagii in țara

Este dezastru în trei județe din țară după vijeliile de duminică noapte. Mai multe acoperişuri au fost smulse, iar zeci de maşini au fost avariate de copacii scoși din rădăcini de puterea vântului. Un caz grav a avut loc în Mehedinţi. Un panou de mari dimensiuni s-a prăbuşit peste o maşină în care se afla The post Furtunile au făcut ravagii în țară appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.