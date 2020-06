Grupul celor 20 de economii dezvoltate şi emergente (G20) au anunţat sâmbătă contribuţii în valoare de peste 21 de miliarde de dolari pentru combaterea pandemiei COVID-19, transmite Reuters. “G20, împreună cu ţările invitate, a coordonat eforturile globale de susţinere a luptei împotriva pandemiei COVID-19. Până în prezent, membrii G20 şi ţările invitate au anunţat contribuţii […] The post G20 revine: 21 de miliarde de dolari, pentru combaterea pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.