Gabi Balint a suferit un infarct. Medicii i-au montat 3 stenturi pe inima

Fostul internaţional şi câştigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, Gabi Balint, a suferit un infarct sâmbătă dimineaţa. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale la spitalul Fundeni din Bucureşti. A fost nevoie de montarea a trei stenturi la inimă. În prezent starea lui Gabi Balint este stabilă. Prietenii fostului internaţional au fost şocaţi de