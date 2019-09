Gabi Balint plin de umor dupa infarctul suferit: "Va era teama ca scapati de mine?"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabi Balint (56 de ani) nu a fost inca externat din spital in urma infarctului suferit saptamana trecuta, dar starea lui este buna si demonstreaza acest lucru prin atitudinea lui vesela.Acesta a facut, mai in gluma, mai in serios, o dezvaluire legata de verdictul oferit de catre medici. „Va era teama ca scapati de mine? Ma simt bine, am scapat de perfuzii. Sper ca maine sa pot pleca acasa. Stiti ce mi-au spus doctorii? Mi-au spus ca emotiile de la penalty-ul executat la meciul de la Sevilla au fost cu efect intarziat. Au venit abia acum”, a spus Gabi Balint. Dragostea considerata o boala: "Dragostea se aseamana cu betia" Fostul fotbalist al Stelei se afla internat la Spitalul Fundeni de vineri, 20 septembri ...