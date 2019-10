Gabi Iancu, dupa meciul cu Dinamo:Imi vine sa plang de nervi. Si un egal ma nemultumea

Mijocaşul formaţiei FC Viitorul Gabriel Iancu şi-a criticat coechipierii după meciul cu Dinamo, pierdut cu scorul de 2-3, în Şoseaua Ştefan cel Mare.

"A fost un meci solicitant. Până la gol nu am făcut un joc foarte prost, dar luăm goluri pe greşeli personale. Nu spun că e vina unui jucător, cu toţii am greşit, dar nu e posibil să pierzi un meci pe mâna ta. Am fost... Nu vreau să folosesc un cuvânt prea dur, dar nu aşa se joacă şi nu e normal să stai să lupţi în repriza a doua, să nu existe decât o echipă în albastru şi negru pe teren şi să tragi de tine să egalezi. Şi mai luăm şi încă un gol din nimic, mingea a doua, minge în centru, şut la poartă şi stăm după aia să ne chinuim să să dăm trei goluri. Îmi vine să plâng de nervi, că pierdem puncte. Şi un egal mă nemulţumea. Nu e normal să aveam o aşa atitudine în prima repriză şi în a doua să ne schimbăm cu totul. De ce nu am început aşa de la început? Nu înseamnă că dacă astăzi am pierdut, nu putem fi în fruntea clasamentului. Abia a început returul. E foarte puţin un punct în două meciuri, sper că la următorul meci ne vom reveni şi vom arăta de ce suntem în stare, să arătăm la lume că nu aceştia suntem noi", a declarat Iancu, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

FC Dinamo a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (2-0), formaţia FC Viitorul, în etapa a XIV-a a Ligii I. Dinamoviştii au condus cu 3-0, dar au "tremurat" în final pentru cele trei puncte.

Au marcat: Perovici '29, Sorescu '30, Filip '61 / Iancu '76, Boboc '79.