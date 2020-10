Gabi Szabo, in lacrimi la tv: 'Am suferit foarte tare și inca e foarte proaspat momentul' (VIDEO)

Gabriela Szabo a vorbit cu multă cu emoție și cu lacrimi în ochi despre decesul părinților, în emisiunea “La cină”, cu Ionela Năstase și Adi Hădean. Atleta și-a pierdut la începutul anului mama, dupa ce in urma cu 5 ani, a murit tatăl său. Sportivă fiind, mulți ani a stat departe de părinți.

Întrebată când a plâns ultima dată, Gabi Szabo a spus: “Am plâns foarte mult la început de an, când mama mea era foarte foarte bolnavă. Mă simțeam neputincioasă, uite că și acum îmi vine să plâng… Stăteam cu ea în spital, stătea cu capul pe umărut meu… Și atunci pentru prima dată după foarte mulți ani am plâns în fața ei. Și atunci mi-a zis să nu plâng. (...) Îmi e dor de părinții mei. Poate vorbesc prea mult de mama și de tata, dar eu sunt un copil care a plecat la 15 ani din sânul lor și îmi vedeam părinții foarte rar, îi vedeam o dată pe an, de două ori pe an, să zicem, așa… o săptămână sau cât putea, să stau să-mi văd părinții. După ce tatăl meu s-a îmbolnăvit foarte tare și am avut grijă de el cu mama, aici la București, am început să simt diferit unele lucruri și trăiri. După aceea, mama care a venit foarte aproape de mine... Am descoperit lucruri pe care nu le-am avut în adolescență. Am suferit foarte tare și încă e foarte proaspăt momentul”. - a spus Gabi Szabo la Digi 24.