Gabrieala Firea ii raspunde lui Ludovic Orban in privința maștilor: 'Contractul era deja semnat de catre directorii din Ministerul Sanatații'

Primarul general al Capitalei îi răspunde premierului Ludovic Orban în subiectul măștilor. Gabriela Firea s-a arătat deranjată de faptul că Ludovic Orban a spus că o firmă apropiată de Primăria Capitalei blochează cumpărarea măștilor. În acest sens Firea a publicat acordul cadru încheiat de autorități.

„Minciuna guvernamentala are picioare scurte! Iata definitia incompetentei si a dezinformarii cu sange rece, in 5 pasi :

Pasul 1 : Duminica, 2 august, premierul se plange la TV ca licitatia pentru achizitia a 115 milioane de masti de protectie, pe care trebuie sa le distribuie persoanelor defavorizate, este blocata de o firma “abonata la contracte cu Primaria Capitalei”

Pasul 2 : Luni, 3 august, premierul repeta minciuna, apasat, fara sa clipeasca, insistand ca licitatia pentru masti este blocata de apropiati ai Primarului general

Pasul 3 : Marti, 4 august, apare in presa contractul buclucas, incheiat de Ministerul Sanatatii cu 14 firme (fiind un acord cadru pe 3 luni, care va fi urmat de contracte subsecvente) si in care fiecare firma se angajeaza sa aduca un numar de masti, cateva milioane fiecare.

Firmele aduc preponderent marfa din China si Turcia! Tari despre care PNL afirma obsesiv ca au marfa “de proasta calitate”.

Pasul 4 - studiem contractul (il puteti citi mai jos). Ce observam?Stupoare! In prima zi in care premierul acuza blocaje ale licitatiei, in dorinta de a ascunde propria incompetenta, contractul cu pricina avea deja viza de CFP - Control financiar preventiv, cu data de vineri, 31 iulie, chiar in interiorul Ministerului Sanatatii! Cu doua zile inainte ca premierul sa iasa public cu minciuna ca cineva, si nu oricine si oricum, ci eventual la indemnul meu, vrea sa-l sicaneze si, mai grav, sa faca rau cetatenilor!!

Pasul 5 - luni, 3 august, cand premierul repeta declaratia mincinoasa facuta cu o seara inainte la televizor, improscand cu acuze, contractul era deja semnat de catre directorii din Ministerul sanatatii, un secretar de stat in numele ministrului si reprezentantii celor 14 firme care vor livra masti.

Aveti toate informatiile subliniate mai jos.

Stupoare! Mare parte din mastile de protectie ar fi trebuit sa ajunga in depozitele Guvernului incepand cu prima zi de la semnarea contractului, adica IERI, 4 august!! Presupunandu-se ca firmele care au fost selectate au marfa pe stoc!

Lucru care nu s-a intamplat nici pana acum!

Sa vedem ce minciuni va mai inventa premierul, cand va fi intrebat de ce nu a fost livrata marfa la timp, conform contractului?

Ce tap ispasitor va mai gasi?

Pe cine va mai arunca anatema?

Pe cine va mai arata cu degentul, ca sa-si acopere incompetenta?

Asteptam cu interes scuze in fata tuturor romanilor pentru dezinformarile transmise!

Pentru mine nu astept nimic, nici macar scuze!

Important este ca adevarul a iesit la suprafata!”, a precizat pe Facebook Gabriela Firea.