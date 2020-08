Gabriel Diaconu, despre "conflictul" dintre Rafila si ministrul Tataru: Profesorul Rafila i-a pus stampila de pampalau ministrului. Or, daca te dezici de Tataru, inseamna ca te-alaturi taberei celeilalte

Psihiatrul Gabriel Diaconu a criticat "conflictul" iscat intre Profesorul Alexandru Rafila si ministrul Sanatatii dupa episodul in care reprezentantul Romaniei la OMS a ras copios la o declaratie incurcata a ministrului. Potrivit lui Gabriel Diaconu, in situatia actuala de criza in care se afla tara noastra "doar babele se piaptana".