Gabriel Diaconu, despre numarul record de cazuri noi COVID- 19: E foarte usor sa ajungi de la 2.000 de cazuri/24 de ore la 5.000, si apoi 10.000 de cazuri

Psihiatrul Gabriel Diaconu atrage atentia ca, in contextul actual in care numarul persoanelor diagnosticate cu COVID-19 a depasit 2000 de cazuri noi fata de ultima raportare, iar rata de ocupare a paturilor dedicate infectiilor cu noul coronavirus a depasit 50%, si in anumite regiuni/ orase se apropie de 100%, evolutia pandemiei in tara noastra se apropie de un moment cu adevarat critic.