Gabriel Enache, politist local din Constanta, a depus o coroana de flori la Cimitirul Eroilor din Valea Uzului

Un polițist local din Constanța, Gabriel Enache, și un polițist local din Dărmănești, județul Bacău, au depus o coroană de flori la Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.Reramintim că în luna mai mai multe cruci ale eroilor romani din Cimitirul International al Eroilor Valea Uzului din Dărmanești au fost acoperite cu saci din material plastic, sub pretextul că ar fi amplasate ilegal, imaginile fiind postate pe pagina de socializare a unor activiști maghiari.Sola eroilor români înhumați în Cimitirul Internațional Valea Uzului ar fi trebuit inaugurată pe 17 mai. Autoritățile locale au anunțat ca inaugurarea nu va mai avea loc, ea fiind amânată pentru o data ulterioara. "Inaugurarea solei eroilor romani cazuti in Primul si al Doilea Razboi Mondial si inhumati in Cimitirul International al Eroilor Valea Uzului, orașul Dărmanești, programată pentru data de 17.05.2019, , nu va mai avea loc, fiind programată pentru o data ce va fi comunicata ulterior", a transmis, în luna mai, Primăria orasului Dărmanești.Sursa foto: Facebook/gabriel_enache