Gabriel Leș, SOLUȚIE HALUCINANTA pentru deficitul de cadre din Armata - Ministrul vrea relaxarea baremelor la probele fizice

Ministrul Apărării, Gabriel Leș, susține că o problemă identificată la nivelul Armatei este cea a deficitului de personal, astfel că se vor lua măsuri pentru ca haina militară să devină atractivă, printre care se numără modificarea ghidului carierei militare și a baremurilor la probele fizice.

Ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, a declarat, joi, la Garnizoana Cluj-Napoca, într-o conferință de presă, că deficitul de personal se răsfrânge asupra tuturor categoriilor de forțe din Armata României, conform Mediafax.

„O problemă cu care se confruntă cam toate unitățile militare este cea a deficitului de personal. (…) Este nevoie de investiții importante care, în perspectiva celor 2% din PIB pentru următorii ani, sunt perfect realizabile, capabile să consolideze capabilitățile de apărare ale țării și să ridice capacitatea de a acționa a armatei la nivelul provocărilor, astfel încât să facem cât mai atractivă haina militară încât să nu mai existe aceste deficiențe la resursa umană care, din păcate, se resfrâng asupra tuturor categoriilor de forțe din armata României”, a spus Leș.

Întrebat care este deficitul de personal la nivel național, ministrul Apărării a subliniat că media de acoperire este în jur de 70%, dar din păcate se înregistrează discrepanțe destul de mari, în condițiile în care în unele microstructuri militare acoperirea ajunge doar la 31-35%.

„Scopul vizitelor pe care le fac este să ajungem la nivelul militarilor, să vedem cu ce anume se confruntă și cum putem să îmbunătățim și să facem atractivă haina militară, să modificăm ghidul carierei militare astfel încât să vină persoane spre Armata României. Am și găsit anumite soluții, lucrăm să le transpunem în norme legislative sau ordine de ministru. Am găsit o situație de genul că am avut peste 1.000 de persoane venite la examen și foarte multe au căzut proba fizică. Baremurile pentru proba fizică sunt foarte stricte la acest moment și cred că putem să le facem diferențiat. Pentru că una este militarul combatant, alta este un medic sau un psiholog. Cred că astfel de baremuri pot fi mai lejere, astfel încât pregătirea fizică să continue și după încadrarea în structurile militare”, a explicat Leș.

Ministrul Apărării a efectuat, joi, o vizită de lucru în Garnizoana Cluj-Napoca, ocazie cu care s-a întâlnit cu personalul Regimentului 317 ISR „Vlădeasa”, Batalionului 55 Comunicaţii şi Informatică „Napoca”, Centrului 88 Mentenanţă „Ardealul” şi Spitalului Militar de Urgenţă Cluj „Dr. Constantin Papilian”. De asemenea, Gabriel Leș a vizitat Comandamentul Diviziei 4 Infanterie „Gemina” şi facilităţile acestuia, având o întâlnire cu militarii şi conducerea unităţii.