Gabriel Les, de Ziua Aviatiei: Fortele Aeriene au un trecut maret

ziua aviatiei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Apararii, Gabriel Les, a spus in discursul sau cu prilejul Zilei Aviatiei, ca Fortele Aeriene au un trecut maret si un prezent demn de lauda, afirmand „cu tarie” ca Romania se prezinta ca un factor de securitate, control si stabilitate a spatiului aerian in regiunea Marii Negre. „Fortele Aeriene au un trecut maret, dar si un prezent demn de lauda. Detinerea de catre Romania, in prima jumatate a acestui an, a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene a fost un succes, la care si-au adus semnificativ contributia si Fortele Aeriene Romane. In acest sens, doresc sa evidentiez rezultatele participarii dumneavoastra la activitatile derulate in cadrul Presedintiei Romane, dintre care ...