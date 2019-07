Gabriel Les: Ziua Aviatiei - un prilej pentru a aminti de cei care si-au dedicat viata zborului

Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene reprezintă un prilej pentru a ne aminti de cei care şi-au dedicat viaţa zborului, a spus ministrul Apărării, Gabriel Leş, la evenimentul organizat, sâmbătă, la Monumentul Eroilor Aerului, din Piaţa Aviatorilor. "Aici, la Monumentul Eroilor Aerului, salutăm eforturilor tuturor aviatorilor români militari şi civili care au contribuit la dezvoltarea aviaţiei şi îi comemorăm, în acelaşi timp, pe eroii aviatori căzuţi la datorie în luptele aeriene din cele două conflagraţii mondiale. Acestora le datorăm recunoştinţa şi respectul nostru etern. Tot acum, cinstim memoria piloţilor care şi-au pierdut viaţa în timpul misiunilor mai recente, eroi care au pus, de ce mai multe ori, viaţa populaţiei civile mai presus de viaţa lor. Din păcate, după aceste tragedii înţelegem mai profund dragostea aviatorilor pentru meseria lor, una frumoasă, dar cu un grad extrem de periculozitate", a declarat ministrul Gabriel Leş. Ministrul a amintit că "deţinerea de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene a fost un succes, la care şi-au adus semnificativ contribuţia şi Forţele Aeriene Române". "În acest sens, doresc să evidenţiez rezultatele participării dumneavoastră la activităţile derulate în cadrul Preşedinţiei române, dintre care aş aminti cele mai importante momente - Summitul de la Sibiu, Exerciţiul European Spartan 2019 şi Conferinţa comandanţilor Academiilor Forţelor Aeriene din Europa", a subliniat el. Gabriel Leş a mai spus că Forţele Aeriene Române "parcurg în prezent un amplu proces de modernizare şi operaţionalizare, de consolidare a capacităţii de luptă a structurilor şi dezvoltare de noi capabilităţi. Demersul este cu atât mai important, cu cât asistăm la o creştere accelerată a provocărilor în regiunea Mării Negre, iar responsabilitatea României este majoră, având în vedere poziţia strategică pe flancul estic al Alianţei". Leş a vorbit şi despre "angajamentul de consolidare a capabilităţilor aviaţiei de vânătoare, prin iniţierea de către Ministerul Apărării Naţionale, după aprobarea Parlamentului, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, a procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie pentru un pachet de încă cinci avioane de la Guvernul Republicii Portugheze şi a pachetului de bunuri şi servicii complementar de la Guvernul Statelor Unite ale Americii", precizând că "aeronavele sunt necesare continuării procesului de realizare graduală a Capabilităţii Operaţionale Aeriene Critice". "Consider că acest fapt, alături de achiziţia sistemelor Patriot destinate apărării antiaeriene şi dotarea radiolocaţiei cu radare moderne, asigură o capacitate modernă de apărare a spaţiului aerian al României şi al NATO, complet interoperabilă cu sistemele similare ale aliaţilor noştri", a afirmat ministrul. Potrivit acestuia, "România se prezintă astăzi ca un factor de securitate, control şi stabilitate a spaţiului aerian în regiunea Mării Negre, prin executarea serviciului de Poliţie Aeriană Întărită efectuat sub comanda NATO alături de structuri militare specializate ale statelor aliate", amintind de "sprijinul important acordat de către Italia, Canada şi Marea Britanie". La final, Gabriel Leş le-a transmis militarilor că le apreciază efortul şi respectul faţă de meseria pe care o au şi i-a felicitat pentru pasiunea şi dăruirea de care au dat dovadă în misiunile executate. Evenimentul aniversar a fost deschis cu intonarea imnului de stat al României de către interpretul Marcel Pavel. În deschiderea manifestării, generalul de flotilă aeriană Viorel Pană, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, a dat citire Ordinului comun al ministrului Apărării Naţionale, al ministrului Afacerilor Interne şi al ministrului Transporturilor privind aniversarea Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene. "Anul acesta sărbătorim Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, în contextul aniversării a 15 ani de apartenenţă la NATO şi al deţinerii de către România, în perioada ianuarie-iunie 2019, a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Astăzi, Forţele Aeriene Române parcurg asemenea întregului sistem militar un proces dinamic de modernizare şi operaţionalizare, de consolidare a capacităţii de luptă, de dezvoltare de noi capabilităţi pentru a permite supravegherea, descurajarea şi respingerea acţiunilor aeriene agresive la adresa României, în concordanţă cu cerinţele planurilor elaborate la nivel naţional şi aliat, concomitent cu îndeplinirea la termenele planificate a angajamentelor militare asumate de România", se arată în mesajul comun al miniştrilor. Potrivit sursei citate, Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene "este una dintre sărbătorile cu deosebită valoare simbolică şi istorică pentru Ministerul Afacerilor de Interne, o instituţie asociată cu intervenţia rapidă în situaţii de risc şi salvarea de vieţi, inclusiv atunci când vine vorba despre componenta aeriană". "Este o zi specială pentru profesioniştii acestui domeniu, pentru cei care poartă moştenirea de curaj şi devotament, a celor care s-au pus în slujba românilor asumându-şi riscurile acestei meserii. Se cuvine ca acest moment de sărbătoare să fie şi prilej de omagiu pentru cei care s-au sacrificat în numele angajamentului faţă de ţară şi faţă de cetăţeni, cei care au pus siguranţa semenilor înaintea propriei vieţi. (...) Dragi sărbătoriţi, pregătirea dumneavoastră profesională, pasiunea şi dăruirea de care daţi dovadă permanent v-au adus respectul şi recunoaşterea binemeritată de profesionişti consacraţi ai apărării spaţiului aerian românesc şi de mesageri ai promovării imaginii României în lume. Suntem mândri de voi şi vă admirăm dăruirea şi responsabilitatea cu care vă faceţi, zi de zi, datoria", se arată în mesajul celor trei miniştri. Evenimentul a continuat cu oficierea unui ceremonial religios, urmat de survolul Monumentului Eroilor Aerului de aproximativ 25 de aeronave militare de tip F-16 Fighting Falcon, MiG-21 LanceR, IAR-99 Şoim, IAR-99 Standard, C-27J Spartan şi IAR-330 Puma aparţinând Forţelor Aeriene Române, două aeronave de tip Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene, şase elicoptere tip EC-135 şi Mi-17 aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, trei elicoptere IAR-330 Puma ale Serviciului Român de Informaţii şi patru aeronave tip Extra 300 aparţinând Aeroclubului României. Ulterior, la Monumentul Eroilor Aerului au fost depuse coroane de flori în memoria eroilor aviatori din partea Preşedinţiei, Senatului, Camerei Deputaţilor, a Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului Afacerilor Interne şi a Ministerului Transporturilor. Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare. AGERPRES/(A, AS - autor: Petronius Craiu, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)