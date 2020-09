Gabriel Mutu și Daniel Florea SE REVOLTA: Primarii PSD au fost demonizați, a contat mai mult culoarea politica

Primarii în funcţie din sectoarele 6 şi 5, Gabriel Mutu şi Daniel Florea, consideră că la alegerile de duminică a contat mai mult culoarea politică decât ceea ce s-a realizat, candidaţii PSD fiind ''demonizaţi".

Gabriel Mutu, primarul în funcţie de la Sectorul 6, a afirmat, la sediul central al PSD, că trebuiau făcute mai multe lucruri decât s-au realizat, conform Agerpres.

Citește și: Date de ULTIMĂ ORĂ de la BEC - Primăria Capitalei: Nicușor Dan - 42,78%, Gabriela Firea - 37,99%

"Trebuiau făcute mai multe lucruri decât am făcut. Am făcut cât am putut, atâţia bani cât am avut, proiectele pe care le-am scris în toţi aceşti 4 ani sunt în valoare de peste 1,4 miliarde de lei şi când preiei un sector la minus 100 şi îl aduci la plus înseamnă că este forate multă muncă. Dar probabil că a contat mult culoarea politică, această polarizare care s-a făcut pe zona de dreapta. Noi am candidat singuri", a spus Gabriel Mutu.

La rândul său, Daniel Florea, actualul primar din Sectorul 5, susţine că nu a existat un eşec al PSD la locale, acuzând "o demonizare" a candidaţilor PSD.

"Nu cred că este un eşec, este pre mare diferenţa. Am obţinut cel mai mare scor pentru Gabriela Firea, pentru Consiliul General şi pentru partid din Bucureşti. Şi este prea mare diferenţa între scorul pe care l-am obţinut eu la primărie şi toate celelalte voturi obţinute. (...) Am făcut o campanie profund corectă şi demonizarea aceasta la care au fost supuşi candidaţii PSD a fost de cele mai multe ori incorectă", a precizat Florea.