Gabriel Oprea, apel pentru romani: Trebuie sa aveți incredere in Armata!

Fostul vicepremier responsabil cu securitate națională, Gabriel Oprea, face un apel la toți românii să aibă încredere în Armata Română și în reprezentanții ei:

“Armata Română ca simbol național trebuie să inspire încredere. Armata Română e compusă de militarii de la Ministerul Apărării Naționale, de la Ministerul de Interne , jandarmi, pompieri, polițiști și de la alte structuri de securitate.

Suntem intr-o masura exceptionala, oamenii au copii acasa, sunt intr-un stres.

Statul trebuie sa comunice, sa explice. E vorba de mașini cu o anumita misiune militara si sunt insptite de echipaje de la Politia Rutiera. Prezenta militarilor de la Ministerul Apărării, de Interne sunt masuri de securitate și de siguranță. Sunt masuri de securitate si de siguranta.

Oamenii vor vedea si vor simti incredere in aceste institutii de forta ale statuluicare la astfel de stari exceptionale sunt in prima linie.

Cu mare satisfactie am citit astazi in presa cum un medic care venea din garda, din prima linie, a fost oprita de o politista de la brigada Rutiera si a scos legitimatia de medic iar politista l-a salutat militărește. Medicul a spus ca se vede iarasi respectul.

Da, trebuie să ne adunăm în jurul simbolurilor naționale. Sunt oameni, medici in primul rand, care sunt in prima linie. Este nevoie de solidaritate.

Am fost de două ori ministru de Interne, la Apărare e normal sa-l sprijinim pe Marcel Vela, care acum e ministru de Interne. Nu avem nevoie in aceasta perioada nici de oportunisti economici, nici de oportunism politic, trebuie ca toti sa punem umarul sa fim solidari ca sa putem depasi aceasta batalie extraordinara.

Medicii sunt oameni, vor sa fie protejati, multi spun nu ne mai ducem, vrem sa fim protejati. Sunt sentimente omenesti, sunt de acord.

Pe de alta parte , trebuie sa fim constienti ca exista profesii care acum sunt in lupta cu COVID-19 . Multi medici care, cunoscand pericolul, totusi, neconditionat, sunt in prima linie si-si sacrifica viata”, a spus Gabriel Oprea la Realitatea PLUS.