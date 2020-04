Gabriel Oprea: `Avem nevoie de solidaritate și de susținere, nu de oportuniști politici`

Președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor “Mihai Viteazul”, Gabriel Oprea, a declarat la Realitatea Plus că prezența Armatei Române pe strazi, nu trebuie să fie un motiv de îngrijorare pentru cetățeni, ci unul de siguranță și securitate. Fostul Ministrul de Interne a lăudat medicii din prima linie în lupta cu COVID-19 și i-a salutat respectos cu un gest militaresc.

“Armata Română ca simbol Național, trebuie să inspire încredere. Aceasta este compusă din Militari de la Ministerul Apărării Naționale, Militari din Ministerul de Interne, jandarmi, pompieri, polițiști și alte structuri de securitate. In aceste momente de criză este normal ca oamenii să își pună întrebări și iată, cu ajutorul dumneavoastră, mass – media,ii putem informa si linisti pe cetateni.

Prezența pe străzi a militarilor de la Ministerul Apărării, Militari de la interne, jandarmi politisti, pompieri, denotă faptul ca s-au luat măsuri de securitate și siguranță. Cetățenii trebuie să aibă încredere în aceste instituții de forță ale statului pe care le vedeți în aceste momente în prima linie. Sunt oameni, cadre militare, cadre medicale, care sunt în prima linie. Este nevoie de solidaritate în aceste momente grele si este normal să îl sprijinim pe Ministrul de Interne, domnul Vela.

Si eu am fost de două ori Ministru de Interne. In această perioadă nu avem nevoie de oportunisti economici, nici de oportunisti politici. Cu toții trebuie să punem umărul, să fim solidari, ca să putem să depășim această bătălie cu COVID-19. In momentul de față medicii, care sunt în primul rând oameni, vor să fie protejați de stat. Trebuie să fim conștienți că există aceste profesii care lupta din greu pentru combaterea coronavirusului. Sunt mulți medici care deși se expun pericolului, sunt în prima linie și își sacrifică viața. Am toată stima și admirația pentru acești oameni și ii salut cu respect. “a declarat Gabriel Oprea.