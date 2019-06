Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Drapelului Național: Drapelul Național inseamna Patria, simbolizeaza dorința noastra de unitate și de independența

Liderul UNPR Gabriel Oprea a scris pe pagina personală de Facebook un mesaj cu ocazia Zilei Drapelului Național.

''La mulți ani tuturor românilor, de Ziua Drapelului Național!

Astăzi, cinstim, cu toții, Drapelul Național, unul din cele mai importante simboluri ale poporului român. Drapelul Național înseamnă Patria, simbolizează dorința noastră de unitate și de independență, dragostea de țară și jertfa supremă a eroilor pentru libertate și unitate.

Când vorbim despre Drapelul Național, ne gândim la evoluția statului român, de-a lungul timpului, la istoria noastră, dar și la viitorul acestei națiuni.

Tricolorul este mândria noastră de a fi români și dăruirea, curajul și profesionalismul cu care militarii noștri reprezintă România în misiunile desfăşurate în ţară şi în străinătate.

Drapelul Românesc trebuie sărbătorit si respectat. La 26 iunie 2015, la Miercurea Ciuc, in cadrul unei ceremonii la care au participat peste 3000 de persoane si in prezența Gărzii de Onoare a Brigazii 30 Gardă “Mihai Viteazul”, am arborat cel mai mare tricolor, ca semn de deosebit respect pentru valorile fundamentale ale statului român.

Din păcate, în luna mai a acestui an, cineva a decis ca cel mai mare drapel național, ridicat pe catarg, în curtea Inspectoratului Judetean de Poliție Harghita, să fie coborât și îndepărtat. Ceea ce s-a și întâmplat. O decizie pe care nu am înțeles-o, nu am acceptat-o și pe care am condamnat-o ferm. UNPR a reacționat imediat și a solicitat autorităților din Miercurea Ciuc să repună urgent Drapelul Național în locul în care a fost arborat în anul 2015. Am solicitat celor care au luat acea decizie, să-și consulte conștiința, să reflecteze asupra gravității gestului lor și să repună de urgență tricolorul în curtea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Harghita, acolo unde a fost instalat. Astfel, Drapelul a fost repus la locul său.

Avem datoria și obligația să cultivăm în propria conştiinţă respectul faţă de cei care ne-au lăsat cea mai importantă moştenire: România. Instituţiile statului trebuie să promoveze şi să apere simbolurile naţionale, să fie ancorele pe care se sprijină statul democratic. Cinstind simbolurile naţionale, menţinem vie energia noastră ca neam, pentru că de aici ne tragem puterea de a depăşi greutăţile şi de a merge mai departe.

Tricolorul se află în inimile noastre, iar Sărbătoarea Zilei Drapelului Naţional este şi va fi întotdeauna o zi deosebit de dragă sufletelor noastre.'', a scris Gabriel Oprea.