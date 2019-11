Gabriel Oprea, reacție dupa aparitia imaginilor de aseara de la sediul PSD: 'Viorica Dancila m-a invitat'

Gabriel Oprea reacţionează după apariţia imaginilor de aseară de la sediul PSD. În exclusivitate pentru Antena 3, fostul ministrul de Interne spune că a fost invitat chiar de Viorica Dăncilă după ce UNPR a sprijnit-o la prezidenţiale.

Gabriel Oprea a fost surprins alături de Codrin Ştefanescu în biroul în care liderii PSD s-au adunat după aflarea cifrelor exit poll-urilor. Viorica Dăncilă a declarat că Oprea a devenit vicepreşedinte în CEX după ce PSD a semnat protocoale de colaborare cu 5 sindicate, printre care şi cel al militarilor în rezervă.

„Noi am făcut protocol de colaborare cu sindicatele, cu CNSLR Frăția, cu Uniunea Militarilor și Polițiștilor, am făcut cu mai multe sindicate, iar prin aceste protocoale pe care le-am semnat, lidierii sindicatelor respective fac parte din Comitetul Executiv Național. Avem cu cinci sindicate. Toți liderii de sindicate au funcție de vicepreședinte la nivel de Comitet Executiv Național. Am făcut cu cinci sindicate, deci avem cinci vicepreședinți. Au și drept de vot”, a spus Viorica Dăncilă, întrebată despre motivul pentru care Gabriel Oprea a fost prezent duminică la sediul PSD.