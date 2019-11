Gabriel Oprea vinde vila in care a petrecut cu Kovesi și Maior, in celebra sufragerie, in 2009. FOTOGALERIE

Proaspătul vicepreședinte al PSD, Gabriel Oprea, fost vicepremier și fostă gazdă a întâlnirii de taină, din 2009, a reprezentanților instituțiilor de forță, în noaptea alegerilor prezidențiale, își vinde vila în care a găzduit petrecerea, în celebra sufragerie. Anunțul postat pe câteva site-uri de imobiliare începe cu “Vilă superbă în Cotroceni” și include prețul de 1.799.999 euro, scrie Rise Project. Imobilul The post Gabriel Oprea vinde vila în care a petrecut cu Kovesi și Maior, în celebra sufragerie, în 2009. FOTOGALERIE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.