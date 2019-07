Gabriel Sacarin, tatal adoptiv al Sorinei, a plecat din Romania

Gabriel Sacarin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabriel Sacarin, tatal adoptiv al micutei Sorina, fetita ridicata de procuroarea Maria Piturca cu mascatii de la familia de asistenti maternali care o crestea inca de mica, a parasit tara. Procurorul care a agresat-o pe Sorina, audiat Sacarin s-a intors in SUA, alaturi de fiul sau, in vreme ce sotia sa a ramas aici pana cand instantele vor pronunta o sentinta in cererile facute de procurorul general, Bogdan Licu. Sacarin a fost audiat ieri la SIIJ. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push({id:"631612",domain:"n.ads3-adnow.com"}); BZI.ro ...