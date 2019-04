Gabriel Tamas ramane in arest la domiciul in timpul Pastelui Evreiesc

Gabriel Tamas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabriel Tamas a primit un nou refuz din partea justitiei israeliene. Romanul ramane inca in arest la domiciul in timpul Pastelui Evreiesc. Gabi Tamas a fost judecat ieri la Tribunalul din Petah Tikva, unde a cerut din nou sa i se anuleze arestul la domiciliu, insa judecatoarea a respins ferm cererea. Desi se preconiza ca va fi eliberat, romanul va ramane cel putin inca 8 zile in arest la domiciliu, dat fiind faptul ca urmeaza Pastele Evreiesc, care dureaza intre 19 in 26 aprilie, timp in care tribunalul este inchis, in afara de urgente. Patronul echipei Hapoel Haifa, Yoav Katz, va veni zilele acestea din Statele Unite pentru a se reuni cu echipa, staff-ul tehnic si conducerea inainte de Pastele Ev ...